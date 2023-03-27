ЦИК Туркменистана зафиксировал явку более 91% на выборах в парламент страны

CentralAsia (TM) - Явка на прошедших 26 марта выборах депутатов в Меджлис Туркменистана (парламент) составила 91,12%, сообщает Центризбирком республики.

По данным ведомства, в Ашхабаде и пяти регионах страны избиратели проявили активность, везде явка превысила 90% и разнится не сильно.

В Ахалском велаяте (области) проголосовало 91,74%, в Балканском велаяте - 91,49%, в Дашогузском велаяте - 90,94%, в Лебапском велаяте - 91,17%, в Марыйском велаяте - 90,87% и в Ашхабаде - 90,91% избирателей.

Такие же цифры зафиксированы при голосовании за представителей генгеши, а также членов велаятских (областных), этрапских (районных) и городских халк маслахаты (местные органы власти).

Ранее ЦИК сообщал, что голосование пройдет на 2644 избирательных участках. На выборах зарегистрировано 3 496 304 туркменистанца.

Накануне проведения выборов в парламент и местные органы власти стало известно, что в них будут участвовать 14 872 кандидата. Из них 258 человек претендуют на место в Меджлисе республики.

В сентябре 2021 года в Туркменистане был создан двухпалатный парламент. Однако в январе этого года власти республики решили изменить Конституцию и вернуть однопалатный парламент Меджлис, а Халк Маслахаты преобразовать в высший представительный орган, которым он являлся до предыдущей реформы Основного закона страны в 2020 году.