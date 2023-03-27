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Дождь со снегом и усиление ветра ожидаются в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 28 – 30 марта прогнозируются осадки – дождь со снегом, также ожидаются низовая метель на востоке и похолодание, сообщает «Казгидромет».

«Весь период почти до конца марта западная часть территории Казахстана будет под влиянием пониженного давления, с чем прогнозируется неустойчивая погода. А также с прохождением фронтальных разделов 29 марта на севере, днем в центре, 29-30 марта на востоке пройдут осадки (дождь, снег), днем 30 марта сильный снег с низовой метелью, 29-30 марта на юге, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами», - говорится в прогнозе.

Также по республике прогнозируются туманы, усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на севере и востоке – гололед. 30 марта на севере, востоке и в центре страны ожидается понижение температуры воздуха днем до -5+5°С.

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