В Германии проходит крупнейшая за 30 лет забастовка железнодорожников и авиаперевозчиков

CentralAsia (CA) - В Германии в понедельник, 27 марта, началась масштабная предупредительная забастовка работников транспорта, которую называют самой большой за последние 30 лет, сообщает Deutsche Welle.

Забастовка проходит по инициативе профсоюза железнодорожного транспорта EVG и профсоюза Verdi. Она продлится сутки и коснется работы многих видов транспорта по всей стране.

В понедельник отменены практически все рейсы в аэропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта, а также аэропорта Кельн-Бонн.

Аэропорт Берлина при этом продолжает работу, но в аэропорты других городов Германии, где проходят забастовки, самолеты не вылетают.

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Железнодорожный концерн Deutsche Bahn также сообщил об остановке движения поездов дальнего следования по всей стране. При этом в компании ожидают, что проблемы с движением поездов продолжатся и утром 28 марта.

Не будет курсировать большинство пригородных поездов, поскольку их оператор, компания DB Regio, также присоединилась к забастовке.

В семи регионах Германии отменили движение части общественного транспорта. Речь идет о Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце, Саксонии и Северном Рейне - Вестфалии. В регионах действует расписание движения автобусов на случай забастовки.

К забастовке присоединился и оператор автобанов Германии. В то же время, компания отвергла опасения о закрытии тоннелей, сославшись на запланированные соглашения об аварийно-спасательных службах.

Ожидается, что в забастовке примут участие около 350 тысяч работников транспорта. Профсоюзы хотят добиться для них увеличения заработной платы.

Verdi призывает увеличить зарплату работникам на 10,5%, причем не менее чем на 500 евро в месяц. Союз EVG выступает за повышение заработной платы работникам немецких железных дорог на 12%, но не менее чем на 650 евро в месяц.

Забастовка станет крупнейшей в Германии с 1992 года, подчеркнул глава Verdi Франк Вернеке. Она проходит одновременно с очередным раундом переговоров между профсоюзами и представителями немецких властей, который запланирован на 27-29 марта в Потсдаме.

В начале марта профсоюз Verdi парализовал работу нескольких северогерманских аэропортов из-за безрезультатных переговоров об оплате труда.