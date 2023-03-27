Токаев обсудил межрегиональное сотрудничество с главой Синьцзяна

Ма Синжуй, Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена Политбюро ЦК КПК, секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуя, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе беседы они обсудили развитие межрегионального сотрудничества. Как отметиил Токаев, Казахстан успешно взаимодействует с Синьцзяном по многим направлениям, включая промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм, а потому придает большое значение углублению всестороннего сотрудничества с Китаем. Президент назвал КНР одним из ключевых торговых партнеров Казахстана, а визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Казахстан в октябре прошлого года «абсолютно успешным».

«Мы сумели достичь очень важных соглашений, и перед правительствами двух стран, перед руководителями соответствующих регионов стоит задача успешной реализации договоренностей, достигнутых на самом высоком уровне», - заявил Токаев.

Ма Синжуй отметил, что основная цель его визита заключается в реализации важных стратегических соглашений, достигнутых между Цзиньпином и Токаевы.

«Мы как регион Китая ответственны за связи страны на западном направлении. Казахстан для нас является самым приоритетным направлением взаимного сотрудничества. В целом, сотрудничество Китая с Казахстаном осуществляется через Синьцзя»н, - заявил он.

По итогам встречи глава государства подчеркнул, что визит руководителя Синьцзяна в Казахстан придаст значительный импульс дальнейшему углублению межрегиональной кооперации и наполнит ее конкретным содержанием.

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