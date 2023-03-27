В Кабуле произошел взрыв у здания МИД Афганистана, есть погибшие
- Азия и мир, происшествия
- 17:11, 27 марта 2023
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CentralAsia (CA) - В столице Афганистана Кабуле у здания Министерства иностранных дел страны произошел взрыв, сообщает издание Tolo News.
По данным издания, взрыв произошел возле торгового центра «Давудзай».
Сообщается, что в результате взрыва погибли двое, пострадали 12 жителей.
По данным Кhaama, взрыв произошел, когда сотрудники МИД покидали свои кабинеты, заявив, что это был теракт смертника.
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