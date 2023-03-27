В Кабуле произошел взрыв у здания МИД Афганистана, есть погибшие

CentralAsia (CA) - В столице Афганистана Кабуле у здания Министерства иностранных дел страны произошел взрыв, сообщает издание Tolo News.

По данным издания, взрыв произошел возле торгового центра «Давудзай».

Сообщается, что в результате взрыва погибли двое, пострадали 12 жителей.

По данным Кhaama, взрыв произошел, когда сотрудники МИД покидали свои кабинеты, заявив, что это был теракт смертника.