Премьер Нетаньяху решил заморозить судебную реформу в Израиле, - Haaretz

Биньямин Нетаньяху

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился заморозить принятие судебной реформы, из-за которой в стране третий месяц не утихают массовые протесты, сообщает Haaretz со ссылкой на источники.

Глава правительства провел переговоры с членами коалиции правых, религиозных и националистических сил, которую и возглавляет, в понедельник утром. Ожидается, что он объявит о решении позднее в этот день.

Министр юстиции Ярив Левин, представивший в начале января план спорной реформы, пригрозил подать в отставку, если она будет остановлена. Однако источники издания в правительстве сообщили, что, несмотря на угрозы, он вряд ли пойдет на такой шаг.

Утром президент Ицхак Герцог призвал премьера, правительство и членов коалиции остановить принятие судебной реформы. Ранее Герцог, не поддержавший поправки в нынешнем виде, заявлял, что на 75-м году независимости Израиль находится «на расстоянии вытянутой руки от пропасти» и гражданской войны.

Протесты в стране обострились 26 марта после решения Нетаньяху об увольнении министра обороны Йоава Галланта, критиковавшего реформу. Протестующие собрались у резиденции премьера в Иерусалиме, там произошли столкновения между ними и силовиками. Те применили водометы. В центре Тель-Авива противники поправок на несколько часов заблокировали главное шоссе страны Аялон. Толпу разгоняли с помощью конной полиции и водометов. Протесты продолжались всю ночь.