Премьер Нетаньяху решил заморозить судебную реформу в Израиле, - Haaretz

- Азия и мир, политика
- 17:53, 27 марта 2023
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|Предыстория: Премьер Израиля уволил главу Минобороны за критику судебной реформы. Тысячи протестующих прорвались к резиденции Нетаньяху в Иерусалиме
CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился заморозить принятие судебной реформы, из-за которой в стране третий месяц не утихают массовые протесты, сообщает Haaretz со ссылкой на источники.
Глава правительства провел переговоры с членами коалиции правых, религиозных и националистических сил, которую и возглавляет, в понедельник утром. Ожидается, что он объявит о решении позднее в этот день.
Министр юстиции Ярив Левин, представивший в начале января план спорной реформы, пригрозил подать в отставку, если она будет остановлена. Однако источники издания в правительстве сообщили, что, несмотря на угрозы, он вряд ли пойдет на такой шаг.
Утром президент Ицхак Герцог призвал премьера, правительство и членов коалиции остановить принятие судебной реформы. Ранее Герцог, не поддержавший поправки в нынешнем виде, заявлял, что на 75-м году независимости Израиль находится «на расстоянии вытянутой руки от пропасти» и гражданской войны.
Протесты в стране обострились 26 марта после решения Нетаньяху об увольнении министра обороны Йоава Галланта, критиковавшего реформу. Протестующие собрались у резиденции премьера в Иерусалиме, там произошли столкновения между ними и силовиками. Те применили водометы. В центре Тель-Авива противники поправок на несколько часов заблокировали главное шоссе страны Аялон. Толпу разгоняли с помощью конной полиции и водометов. Протесты продолжались всю ночь.