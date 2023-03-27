экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер Нетаньяху решил заморозить судебную реформу в Израиле, - Haaretz
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
Предыстория: Премьер Израиля уволил главу Минобороны за критику судебной реформы. Тысячи протестующих прорвались к резиденции Нетаньяху в Иерусалиме

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился заморозить принятие судебной реформы, из-за которой в стране третий месяц не утихают массовые протесты, сообщает Haaretz со ссылкой на источники.

Глава правительства провел переговоры с членами коалиции правых, религиозных и националистических сил, которую и возглавляет, в понедельник утром. Ожидается, что он объявит о решении позднее в этот день.

Министр юстиции Ярив Левин, представивший в начале января план спорной реформы, пригрозил подать в отставку, если она будет остановлена. Однако источники издания в правительстве сообщили, что, несмотря на угрозы, он вряд ли пойдет на такой шаг.

Утром президент Ицхак Герцог призвал премьера, правительство и членов коалиции остановить принятие судебной реформы. Ранее Герцог, не поддержавший поправки в нынешнем виде, заявлял, что на 75-м году независимости Израиль находится «на расстоянии вытянутой руки от пропасти» и гражданской войны.

Протесты в стране обострились 26 марта после решения Нетаньяху об увольнении министра обороны Йоава Галланта, критиковавшего реформу. Протестующие собрались у резиденции премьера в Иерусалиме, там произошли столкновения между ними и силовиками. Те применили водометы. В центре Тель-Авива противники поправок на несколько часов заблокировали главное шоссе страны Аялон. Толпу разгоняли с помощью конной полиции и водометов. Протесты продолжались всю ночь.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com