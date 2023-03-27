Первая сессия парламента Казахстана с новым составом мажилиса состоится 29 марта

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве первой сессии парламента VIII созыва на 29 марта, сообщает сайт Акорды в понедельник. Это означает, что новый состав мажилиса будет сформирован к этой дате.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Конституции Республики Казахстан постановляю: созвать первую сессию парламента Республики Казахстан восьмого созыва 29 марта 2023 года в 10 часов в городе Астане», - говорится в тексте указа.

Напомним, сегодня Центральная избирательная комиссия подвела окончательные результаты внеочередных выборов депутатов мажилиса и распределила мандаты среди партий: правящая партия Amanat получила 40 мест в мажилисе, партия «Ауыл» - 8 мест, «Ак жол» - 6 мест, партия Respublica - 6 мест, Народная партия Казахстана - 5 и ОСДП – 4. По закону у партий есть 10 дней, чтобы окончательно определить депутатов из своих партийных списков, которые пойдут в мажилис. Однако, в связи с указом президента, новый мажилис будет сформирован к среде.

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