Появился секретный код для получения скидки на мета-концерт The HU

CentralAsia (MNG) - Группа THE HU при поддержке финансовой ассоциации АРД впервые в мире собирается провести рок-концерт в виртуальной среде, который будет называться «THE HU in the Metaverse». Зрители могут смотреть его из любой точки мира.

И раскроем вам один секрет! Появился секретный код для получения скидки на мета-концерт The HU.

«paxmongolica» — это секретный код для получения скидки в целых 20 % для покупки билета на концерт группы The HU. Его вы получите через idax. А билеты продаются здесь: hu.rocks.

Это будет необычное зрелище, вы будете перемещаться вместе с артистами в разные точки Монголии, слушать энергию степи, гор, рек и Вечного Синего Неба!

idax — это совершенно новая международная версия платформы для торговли виртуальными активами DAX с наибольшим количеством пользователей в Монголии. Они работают с целью обеспечения максимально быстрой и быстрой доставки услуг криптовалюты, соответствующих международным стандартам.

Он предлагает самые простые и интуитивно понятные торговые инструменты для начинающих, а также торговлю ETF и другие торговые инструменты для опытных трейдеров.

До idax в Монголии не было собственной платформы для торговли фьючерсами, поэтому мы торговали на зарубежных площадках. Продукты, предлагаемые биржей Idax, включают спотовую торговлю и торговлю ETF. Кроме того, в Монголии впервые вводится торговля фьючерсами.

Торговля фьючерсами idax может осуществляться с помощью веб-сайта и приложения (playtore, appstore). Поскольку на бирже idax осуществляется торговля только на основе USDT, для торговли фьючерсами необходимо иметь платежный инструмент USDT.

Для торговли фьючерсами на бирже idax можно торговать 45 комбинациями с «кредитным плечом» до 125, а торговая комиссия составляет 0,05 процента для продавца-«мейкера» и 0,1 процента для стороны «покупателя».

Преимущества, предлагаемые биржей idax

*Торговые сборы для всех комбинаций MNT на бирже idax были снижены до 0% на один месяц.

*Все торговые сборы на бирже idax можно оплатить в ArdCoin. Торговые сборы будут выплачиваться на основе текущего рыночного курса ArdCoin.

