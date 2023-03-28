С начала года экспорт Узбекистана составил $3 млрд

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 марта провел совещание по вопросам инвестиций, экспорта и международного сотрудничества.

Как сообщает офис президента Узбекистана, благодаря благоприятной деловой среде в нашей стране количество иностранных предприятий за последние годы увеличилось с 5 тыс. до 16 тыс. Прямые иностранные инвестиции привлекаются практически в каждый район и город.

За пять лет количество предприятий-экспортеров увеличилось с 4,5 тыс. до 7,2 тыс. Номенклатура экспортируемой продукции также расширилась с 1,5 тыс. до почти 3 тыс., а география экспорта — со 139 до 164 стран. Экспорт готовой продукции увеличился вдвое, а ее доля в структуре экспорта выросла с 50 до 65%.

В продолжение этой работы в текущем году планируется освоить около $11 млрд прямых иностранных инвестиций. В регионах будет запущено 12 тыс. новых проектов на сумму $23 млрд, в том числе более 3 тыс. крупных и средних производственных мощностей.

На совещании ответственные лица доложили о проводимой работе в этом направлении. С начала года освоено $764 млн иностранных инвестиций, запущено 1,3 тыс. крупных и средних проектов. Экспорт составил $3 млрд.

Мирзиёев подчеркнул недостаточность этих результатов и указал на необходимость приложить вдвое больше усилий, особенно на фоне сложившейся в мире сложной ситуации.

Так, с каждым днем все более остро стоят вопросы логистики для доставки оборудования в страну и экспорта отечественной продукции на зарубежные рынки. Кроме того, все более затрудняется привлечение иностранных инвестиций. Актуальны вопросы обеспечения проектов инфраструктурой.

Поручено внедрить систему финансирования проектов, направленных на локализацию высокотехнологичной продукции и товаров с добавленной стоимостью, созданию Центра исследований промышленной политики в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли.

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