ISW о слухах об отставке командующего Восточной группой войск РФ Рустама Мурадова (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Слухи об отставке 27 марта командующего Восточной группой войск (Восточный военный округ), генерал-полковника Рустама Мурадова вызвали сдержанную и циничную реакцию в российском информационном пространстве. Об этом пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в своей статье по состоянию на 19:15 по восточному времени 27 марта.

Милблогеры (военные корреспонденты или военкоры) утверждали, что российские военные власти уволили Мурадова с поста командующего Восточной группой войск, но в настоящее время ISW не может подтвердить эти утверждения.

Мурадов принял командование Восточным военным округом (ВВО) России 6 октября 2022 года и за последние пять месяцев руководил серией разрушительных наступательных операций под руководством подразделений ВВО на западе Донецкой области.

Один из милблогеров заявил, что Мурадов находится в «отпуске», что, по словам милблогера, равносильно отставке. Другие утверждали, что отстранение Мурадова — положительный шаг, но заявляли, что замена Мурадова важнее, чем его отстранение.

Некоторые милблогеры отметили, что Мурадов несет ответственность за серьезные военные неудачи России на западе Донецкой области, в том числе за большие потери при штурме Павловки в октябре-ноябре 2022 года и затяжные и безуспешные попытки взять Угледар.

Независимое российское следственное издание «Важные истории» (iStories) со ссылкой на источники, близкие к российскому Генеральному штабу, сообщило, что российский Генштаб обвинил Мурадова в некомпетентности из-за неудач на поле боя и значительных потерь в западной части Донецкой области, включая почти полное уничтожение Татарстана. Добровольческий батальон «Алга». Один известный милблогеров заявил, что военные власти также рассматривают возможность увольнения командующего Западным военным округом генерал-полковника Евгения Никифорова, силы которого действуют на линии Купянск — Святово — Кременная на востоке Украины, пишет институт.

ISW не может подтвердить слухи об увольнении Мурадова или Никифорова, но примечательно, что российские блогеры обсуждают потенциальные увольнения командиров, связанные с районами операций, в которых российские силы в значительной степени не смогли добиться значительных успехов или понесли большие потери. Российские милблогеры, похоже, не выдвигают гипотез об отстранении ни командующего Центральным военным округом (ЦВО) генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, ни командующего Южным военным округом (ЮВО) генерал-полковника Сергея Кузовлева. Ни ЦВО, ни ЮВО не активно действуют на критических участках фронта, и поэтому Мордвичев и Кузовлев, вероятно, избежали скептицизма со стороны российского командования, поскольку в настоящее время они не несут ответственности за серьезные неудачи. Приглушенная реакция информационного пространства на сообщения об обстрелах также свидетельствует о более широком разочаровании в российском военном командовании, которое, как многие месяцы утверждали блогеры, нуждается в системном пересмотре. Однако многие блогеры постоянно восхваляют бывшего командующего Вооруженными силами России в Украине генерала армии Сергея Суровикина, несмотря на то, что западный (правый) берег Херсонской области попал под его командование. Один из милблогеров заявил 27 марта, что Суровикин может нести ответственность за защиту от будущего украинского контрнаступления, и заявил, что военная стратегия Суровикина лучше, чем у начальника Генерального штаба России и нынешнего командующего Вооруженными силами России в Украине генерала армии Валерия Герасимова. Российские власти и некоторые милблогеры сосредоточились на выявлении и наказании отдельных командиров за неудачи своих войск, а не на допросе и решении эндемичных проблем в российском командовании и управлении, структуре сил и схемах развертывания.

Российские блоггеры также сдержанно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина от 25 марта о том, что Россия направит тактическое ядерное оружие в Беларусь, предполагая, что сообщения Путина нацелены на западную, а не на внутреннюю российскую аудиторию.

Ключевые выводы института:

Слухи об отставке 27 марта командующего Восточной группой войск (Восточный военный округ) генерал-полковника Рустама Мурадова вызвали сдержанную и циничную реакцию в российском информационном пространстве.

Российские блоггеры также сдержанно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина от 25 марта о развертывании тактического ядерного оружия в Беларуси, подчеркнув, что сообщения Путина нацелены на западную, а не на внутреннюю российскую аудиторию.

Российское военное руководство, вероятно, задействовало в наступлении на Авдеевку ограниченное количество более качественных элементов группы Вагнера, потенциально для закрепления недавних ограниченных тактических успехов в этом районе.

Российские войска добились незначительных успехов в районе Сватово, а российские войска продолжали наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Российские войска продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях и добились успехов в Бахмуте.

Российские войска продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.

Россия, как представляется, все чаще развертывает части обычных формирований по частям вдоль всей линии фронта, в том числе на юге Украины.

Российские власти продолжают формировать новые добровольческие батальоны, подчиненные нерегулярным формированиям.

Украинские партизаны взорвали самодельное взрывное устройство (СВУ) против сотрудника оккупационных силовых структур в Мариуполе Донецкой области.

