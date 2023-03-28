Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку, - Минобороны Украины

Украинские военные. // Минобороны Украины.

CentralAsia (CA) - Министерство обороны Украины опубликовало сводку по состоянию на 06:00 28 марта 2023 года по происходящим военным действиям.

За прошедшие сутки российские военные нанесли 24 авиационных и 12 ракетных ударов, совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

27 марта в результате ракетного удара по инфраструктуре города Славянск Донецкой области пострадали гражданские люди, есть погибшие. Повреждены многоэтажные и частные дома. В Херсонской области, в городе Берислав, от авиационного удара противника пострадал гражданский объект.

Ночью для нанесения авиаударов войска РФ задействовали 15 ударных БпЛА типа «Шахед-136».14 из них уничтожены украинскими силами, говорится в сообщении.

Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Российские силы сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку, пишет Минобороны Украины.

На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений Вооруженных сил России, отмечает Минобороны Украины.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава российских сил, а также один — по зенитно-ракетному комплексу. Также, за прошедшие сутки, сбиты 5 разведывательных БпЛА разных типов войск России.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили 3 пункта управления, а также район сосредоточения живой силы российских военных, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов, говорится в сводке Минобороны Украины.