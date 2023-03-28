В США одобрили законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны

CentralAsia (CA) - Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект, который предписывает госсекретарю работать над лишением КНР статуса развивающейся страны в рамках международных организаций, сообщает Hill.

Отмечается, что за законопроект «КНР не развивающаяся страна» (PRC Is Not a Developing Country Act) проголосовали 415 человек.

«Законопроект предписывает госсекретарю добиваться изменения статуса КНР... на (статус) страны с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны в международных организациях, в которые входят и США, и Китай», — говорится в проекте документе.

Также глава Госдепа теперь должен следить за тем, чтобы КНР не получала помощь или преференции из-за статуса развивающейся страны.

«Китайская Народная Республика является второй по величине экономикой в ​​​​мире, на ее долю приходится 18,6% мировой экономики. Размер их экономики уступает только экономике Соединенных Штатов», — сказал член палаты представителей Янг Ким (республиканец от штата Калифорния).