В США одобрили законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны

- Азия и мир, экономика
- 10:10, 28 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект, который предписывает госсекретарю работать над лишением КНР статуса развивающейся страны в рамках международных организаций, сообщает Hill.
Отмечается, что за законопроект «КНР не развивающаяся страна» (PRC Is Not a Developing Country Act) проголосовали 415 человек.
«Законопроект предписывает госсекретарю добиваться изменения статуса КНР... на (статус) страны с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны в международных организациях, в которые входят и США, и Китай», — говорится в проекте документе.
Также глава Госдепа теперь должен следить за тем, чтобы КНР не получала помощь или преференции из-за статуса развивающейся страны.
«Китайская Народная Республика является второй по величине экономикой в мире, на ее долю приходится 18,6% мировой экономики. Размер их экономики уступает только экономике Соединенных Штатов», — сказал член палаты представителей Янг Ким (республиканец от штата Калифорния).