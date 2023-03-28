В Саудовской Аравии автобус с паломниками превратился в огненный шар, погибли 20 человек, - СМИ

CentralAsia (CA) - В Саудовской Аравии разбился автобус с паломниками, совершающими умру, и загорелся. За короткое время автобус превратился в огненный шар, пишут СМИ.

Автобус, направлявшийся в Мекку, въехал в мост в городе Асир. В результате аварии погибли 20 человек, 29 получили ранения.

На место ДТП было отправлено много машин скорой помощи и пожарных, раненые были доставлены в ближайшие больницы.

Некоторые СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что в разбившемся автобусе находились паломники из Йемена.