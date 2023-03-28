Токаев выступит на первой сессии нового состава парламента Казахстана

// Акорда.

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на открытии первой сессии парламента РК VIII созыва.

Как сообщает Акорда, на мероприятие приглашены руководители государственных органов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие.

Выступление президента Казахстана на совместном заседании палат парламента будет показано в прямом эфире казахских телеканалов и в социальных сетях 29 марта в 10:00.

27 марта Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана представила итоги внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 19 марта. Так, правящая партия Amanat получила 40 мандатов.

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