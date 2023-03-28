экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев выступит на первой сессии нового состава парламента Казахстана
// Акорда.
Предыстория: Новый парламент Казахстана состоит из 69 депутатов. Правящая партия Amanat получила 40 мандатов

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на открытии первой сессии парламента РК VIII созыва.

Как сообщает Акорда, на мероприятие приглашены руководители государственных органов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие.

Выступление президента Казахстана на совместном заседании палат парламента будет показано в прямом эфире казахских телеканалов и в социальных сетях 29 марта в 10:00.

  • 27 марта Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана представила итоги внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 19 марта. Так, правящая партия Amanat получила 40 мандатов.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com