Венгерский парламент ратифицировал вхождение Финляндии в НАТО

CentralAsia (CA) - Государственное собрание Венгрии подавляющим большинством голосов одобрило вступление Финляндии в НАТО. За присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу проголосовали 182 депутата, против - 6, пишет Euronews.

В то же время венгерский парламент по инициативе правящей фракции ФИДЕС отложил обсуждение вопроса о вступлении в НАТО Швеции.

«Мы работаем вместе с нашими финскими партнерами, а также государствами-членами НАТО, руководствуясь одними и теми же ценностями. Присоединение Финляндии представляет собой крупный вклад в обороноспособность НАТО, особенно в отношении задач безопасности на северных границах», - сообщил депутат от ФИДЕС Барна Пал Жигмонд

Финскую заявку на вступление в НАТО пока не ратифицировала только Турция. Комитет по международным делам турецкого парламента одобрил заявку Хельсинки в прошлый четверг. Анкара пока блокирует заявку Стокгольма, требуя выдачи курдских активистов и подозреваемых в причастности к госперевороту, которых считает террористами, говорится в сообщении издания.