Совбез ООН отклонил резолюцию России о расследовании взрывов на «Северных потоках»

CentralAsia (CA) - Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции, осуждающий диверсии на «Северных потоках» и призывающий к международному расследованию подрывов газопроводов.

На заседании 27 марта за документ проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные 12 участников Совбеза воздержались, пишет Reuters.

Для принятия резолюции требуется как минимум девять голосов, а также отсутствие вето со стороны пяти постоянных членов Совбеза: России, Китая, Франции, США или Великобритании.

Резолюция была предложена Россией, соавтором документа выступил Китай.

Большинство воздержавшихся в понедельник членов Совета Безопасности заявили, что они сделали это потому, что национальные расследования должны быть завершены, прежде чем рассматривать, нужны ли какие-либо действия в ООН.

Россия пожаловалась, что ее не информировали о текущих национальных расследованиях. Москва утверждала, не предоставив доказательств, что за взрывами стоит Запад.

«Соединенные Штаты никоим образом не были привлечены. Точка», - заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.

Собственные расследования взрывов на «Северных потоках» проводят власти Швеции, Дании и Германии. От совместного расследования страны отказались, но обещали информировать Россию о результатах.

В начале марта несколько западных СМИ сообщили со ссылкой на источники в разведках, что за диверсией на «Северных потоках» стоит «проукраинская группа».

В Украине отвергли причастность ко взрыву. В Кремле заявили, что сомневаются в версиях СМИ, поскольку такой подрыв может быть под силу только «государственным спецслужбам».

В ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе «Северный поток - 2» произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября стало известно, что в преддверии запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода «Северный поток - 2».

Эксперты выяснили, что на маршрутах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент диверсией.