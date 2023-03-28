Совбез ООН отклонил резолюцию России о расследовании взрывов на «Северных потоках»

- Азия и мир, политика
- 10:56, 28 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции, осуждающий диверсии на «Северных потоках» и призывающий к международному расследованию подрывов газопроводов.
На заседании 27 марта за документ проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные 12 участников Совбеза воздержались, пишет Reuters.
Для принятия резолюции требуется как минимум девять голосов, а также отсутствие вето со стороны пяти постоянных членов Совбеза: России, Китая, Франции, США или Великобритании.
Резолюция была предложена Россией, соавтором документа выступил Китай.
Большинство воздержавшихся в понедельник членов Совета Безопасности заявили, что они сделали это потому, что национальные расследования должны быть завершены, прежде чем рассматривать, нужны ли какие-либо действия в ООН.
Россия пожаловалась, что ее не информировали о текущих национальных расследованиях. Москва утверждала, не предоставив доказательств, что за взрывами стоит Запад.
«Соединенные Штаты никоим образом не были привлечены. Точка», - заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.
Собственные расследования взрывов на «Северных потоках» проводят власти Швеции, Дании и Германии. От совместного расследования страны отказались, но обещали информировать Россию о результатах.
В начале марта несколько западных СМИ сообщили со ссылкой на источники в разведках, что за диверсией на «Северных потоках» стоит «проукраинская группа».
В Украине отвергли причастность ко взрыву. В Кремле заявили, что сомневаются в версиях СМИ, поскольку такой подрыв может быть под силу только «государственным спецслужбам».
В ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе «Северный поток - 2» произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября стало известно, что в преддверии запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода «Северный поток - 2».
Эксперты выяснили, что на маршрутах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент диверсией.