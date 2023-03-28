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После продолжительной засухи на Ирак обрушились проливные дожди

CentralAsia (CA) -  После продолжительной засухи на Ирак обрушились проливные дожди, что привело к наводнениям, пишут СМИ.

27 марта был объявлен нерабочим днем во всех провинциях страны. Местные власти сообщают о значительном материальном ущербе, пострадавших нет.

В городе Эн-Наджаф затоплены несколько районов, люди были вынуждены покинуть свои дома.

Ирак считается одной из самых уязвимых к последствиям изменения климата стран в мире.

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