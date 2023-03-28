После продолжительной засухи на Ирак обрушились проливные дожди
- Азия и мир, погода
- 11:25, 28 марта 2023
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CentralAsia (CA) - После продолжительной засухи на Ирак обрушились проливные дожди, что привело к наводнениям, пишут СМИ.
27 марта был объявлен нерабочим днем во всех провинциях страны. Местные власти сообщают о значительном материальном ущербе, пострадавших нет.
В городе Эн-Наджаф затоплены несколько районов, люди были вынуждены покинуть свои дома.
#Najaf Streets flooded today after heavy rain . pic.twitter.com/TYfJvWGbni— Ammar karim (@ammar_afp) March 26, 2023
Ирак считается одной из самых уязвимых к последствиям изменения климата стран в мире.
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