После продолжительной засухи на Ирак обрушились проливные дожди

CentralAsia (CA) - После продолжительной засухи на Ирак обрушились проливные дожди, что привело к наводнениям, пишут СМИ.

27 марта был объявлен нерабочим днем во всех провинциях страны. Местные власти сообщают о значительном материальном ущербе, пострадавших нет.

В городе Эн-Наджаф затоплены несколько районов, люди были вынуждены покинуть свои дома.

#Najaf Streets flooded today after heavy rain . pic.twitter.com/TYfJvWGbni — Ammar karim (@ammar_afp) March 26, 2023

Ирак считается одной из самых уязвимых к последствиям изменения климата стран в мире.