При стрельбе в школе в Нэшвилле погибли шесть человек, нападавшая убита

CentralAsia (CA) - По меньшей мере трое детей и трое взрослых погибли 27 марта в результате стрельбы в христианской школе в столице американского штата Теннесси, Нэшвилле. Нападавшей оказалась 28-летняя женщина-трансгендер, она застрелена полицией, передает BBC.

Как рассказали представители полиции, преступление было совершено в школе на бульваре Бертон-Хиллз в Нэшвилле. Прибывшие на вызов полицейские вступили в перестрелку и убили стрелявшую. Она была вооружена двумя автоматами и пистолетом.

На пресс-конференции представитель полиции Дон Аарон сообщил, что среди погибших в результате стрельбы - трое детей и трое сотрудников школы. Всем трем погибшим детям было по девять лет, двоим взрослым - по 61, одной 60 лет.

Один полицейский получил ранения.

Через несколько часов после преступления полиция назвала имя стрелявшей - это Одри Хейл, которая, по словам полицейских, идентифицировала себя как трансгендера.

Относительно мотивов преступления полицейские сообщили, что нашли у стрелявшей некий «манифест» и имеют некоторые предположения, но точно назвать мотивы пока не могут.

Телекомпания CNN сообщает, что Одри Хейл год назад закончила нэшвиллский Колледж искусств и дизайна. На ее страничке в сети LinkedIn написано, что она работала дизайнером-фрилансером и подрабатывала в магазине.