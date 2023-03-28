Токаев подписал закон о ратификации Договора о демаркации казахстанско-узбекской границы

// vlast.kz

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Договора между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы», сообщает 28 марта Акорда.

Издание vlast.kz сообщало, что Казахстан и Узбекистан закрыли вопрос демаркации совместной границы, которая определена протяженностью 2356 тыс. километров. Соответствующий закон в 16 марта в ходе пленарного заседания принял сенат.

По словам заместителя министра иностранных дел Романа Василенко, демаркация границы проведена на основе договоров о казахстанско-узбекской государственной границе от 2001 и 2022 годов. Переговоры по демаркации начались в 2003 году, полевые работу по установке пограничных знаков на местности продолжались с 2004 по 2021 годы.

«За прошедшие 19 лет состоялось 100 заседаний совместно казахстанско-узбекской демаркационной комиссии и 34 встречи совместной демаркационной рабочей группы. По результатам демаркационных работ протяженность границ составила 2 356 тыс. км, на линии границы установлен 1301 пограничный знак. Итоги демаркации отражены в документах объемом более 8 тыс. страниц, которые являются неотъемлемой частью данного договора и оформлены в качестве приложений к нему», - рассказал он.

Он сообщил, что демаркация проведена с учетом интересов государственных и местных органов Казахстана, населения, проживающего в приграничных районах, а также с учетом удобства для пограничной службы КНБ РК.

22 декабря 2022 года в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан состоялись его переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым в узком и расширенном составах, по итогам которых был подписан Договор о демаркации государственной границы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения