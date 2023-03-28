В Перу пытались вывезти 2,3 тонны наркотиков в Турцию, - СМИ

CentralAsia (CA) - Полиция конфисковала более 2 тонн наркотиков в портовом терминале Кальяо в Перу. Нелегальный товар собирались отправить морем в Турцию, передают местные СМИ.

Национальная полиция Перу совместно с прокуратурой изъяли 2,3 тонны кокаиновых алкалоидов, замаскированных под партию майоликовых плиток, в портовом терминале, расположенном на проспекте Манко Капак.

Управление по борьбе с наркотиками проверило упаковки свинца и оранжевого цвета, и им удалось найти 337 резиновых квадратов, внешний вид которых должен был быть похож на майолику. Однако после проведенных анализов с химическим реагентом удалось установить, что это большое количество наркотика.

После проведения этой акции были проверены документы, в которых установлено, что более двух тонн наркотиков планировалось переправить в Турцию морским путем. Все изъятые нелегальные товары останутся под стражей в полиции до тех пор, пока они не поступят на склады Управления по борьбе с наркотиками.

Между тем, Вторая корпоративная провинциальная прокуратура Кальяо, где часто регистрируются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, определила, что расследования и дополнительные разбирательства будут по-прежнему проводиться Департаментом по борьбе с наркотиками порта Кальяо Национальной полиции.