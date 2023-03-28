В миграционном центре Мексики в результате пожара погибли 35 мигрантов
- Азия и мир, происшествия
- 14:46, 28 марта 2023
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CentralAsia (CA) - В Национальном миграционном институте в Сьюдад-Хуаресе (Мексика) произошел пожар, сообщает издание Excelsior.
В результате пожара погибли около 35 мигрантов, около 100 отравились угарным газом, некоторые находятся в критическом состоянии.
По данным издания, пожар был устроен мигрантами, задержанными в федеральном центре, расположенном под международным мостом Стэнтон-Лердо в Сьюдад-Хуаресе, на границе с Эль-Пасо, штат Техас.
Центр миграционной службы находится в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США.
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