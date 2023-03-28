В миграционном центре Мексики в результате пожара погибли 35 мигрантов

CentralAsia (CA) - В Национальном миграционном институте в Сьюдад-Хуаресе (Мексика) произошел пожар, сообщает издание Excelsior.

В результате пожара погибли около 35 мигрантов, около 100 отравились угарным газом, некоторые находятся в критическом состоянии.

По данным издания, пожар был устроен мигрантами, задержанными в федеральном центре, расположенном под международным мостом Стэнтон-Лердо в Сьюдад-Хуаресе, на границе с Эль-Пасо, штат Техас.

Центр миграционной службы находится в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США.