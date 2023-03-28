К президентским выборам в Турции допустили 4 кандидатов. Фамилии
- Азия и мир, политика
- 15:11, 28 марта 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Высшая избирательная комиссия Турции зарегистрировала 4 кандидатов в рамках президентских выборов.
Кандидаты в президенты (в алфавитном порядке);
- Кемаль Кылычдароглу, 17.12.1948
Кемаль Кылычдароглу
- Мухаррем Инже, 04.05.1964
- Реджеп Тайип Эрдоган, 26.02.1954
- Синан Оган, 01.09.1967
Все они набрали по 100 тыс. подписей.
Выборы президента Турции намечены на 14 мая. Дату голосования было решено не переносить, несмотря на то, что в начале февраля Турция пережила сокрушительные землетрясения, унесшие жизни более чем 50 тыс. человек, в связи с чем голосование в ряде районов на юго-востоке будет проходить в экстремальных условиях. Одновременно с президентскими в Турции пройдут парламентские выборы.
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