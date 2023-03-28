К президентским выборам в Турции допустили 4 кандидатов. Фамилии

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CentralAsia (CA) - Высшая избирательная комиссия Турции зарегистрировала 4 кандидатов в рамках президентских выборов.

Кандидаты в президенты (в алфавитном порядке);

- Кемаль Кылычдароглу, 17.12.1948

Кемаль Кылычдароглу

- Мухаррем Инже, 04.05.1964

- Реджеп Тайип Эрдоган, 26.02.1954

- Синан Оган, 01.09.1967

Все они набрали по 100 тыс. подписей.

Выборы президента Турции намечены на 14 мая. Дату голосования было решено не переносить, несмотря на то, что в начале февраля Турция пережила сокрушительные землетрясения, унесшие жизни более чем 50 тыс. человек, в связи с чем голосование в ряде районов на юго-востоке будет проходить в экстремальных условиях. Одновременно с президентскими в Турции пройдут парламентские выборы.