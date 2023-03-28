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Более 60 человек пропали без вести после схода оползня в Эквадоре

CentralAsia (CA) -  Аварийные службы ищут выживших после воскресного мощного оползня в центральной части Эквадора.

По меньшей мере 7 человек погибли, еще 23 пострадали, без вести пропали более 60 человек.

Потоки грязи разрушили по меньшей мере 163 дома в небольшой андской общине Алауси.

Жители рассказали местным СМИ, что слышали подземные толчки перед сходом оползня, ширина которого оценивается примерно в 150 метров.

Зону бедствия посетил президент Эквадора Гильермо Лассо. В регионе проводятся работы по восстановлению водоснабжения.

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