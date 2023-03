Более 60 человек пропали без вести после схода оползня в Эквадоре

CentralAsia (CA) - Аварийные службы ищут выживших после воскресного мощного оползня в центральной части Эквадора.

По меньшей мере 7 человек погибли, еще 23 пострадали, без вести пропали более 60 человек.

Потоки грязи разрушили по меньшей мере 163 дома в небольшой андской общине Алауси.

Жители рассказали местным СМИ, что слышали подземные толчки перед сходом оползня, ширина которого оценивается примерно в 150 метров.

Зону бедствия посетил президент Эквадора Гильермо Лассо. В регионе проводятся работы по восстановлению водоснабжения.

VIDEO: Aerial images of rescuers and local residents searching for nearly 50 people reported missing after a landslide in Ecuador.



The mudslide happened overnight Sunday into Monday, burying dozens of homes in the village of Alausi in Chimborazo province pic.twitter.com/hAAi8E7dTO