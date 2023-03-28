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В Париже бастующие против пенсионной реформы заблокировали вход в Лувр

CentralAsia (CA) -  Во Франции прошел 10 по счету день общенациональной забастовки против пенсионной реформы.

СМИ сообщили, что были нарушено железнодорожное сообщение, закрыты школы и прекращены поставки топлива.

Профсоюзы пытаются заставить правительство отступить от непопулярной политики.

Днем ранее массовые протесты добрались до Лувра, бастующие сотрудники заблокировали вход в музей, держа в руках транспаранты с надписью «Работать меньше, чтобы жить дольше».

Туристы не скрывали своей досады, но отнеслись к закрытию Лувра с пониманием.

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