В Париже бастующие против пенсионной реформы заблокировали вход в Лувр
- Азия и мир, общество
- 17:55, 28 марта 2023
- Просмотров: 1106
CentralAsia (CA) - Во Франции прошел 10 по счету день общенациональной забастовки против пенсионной реформы.
СМИ сообщили, что были нарушено железнодорожное сообщение, закрыты школы и прекращены поставки топлива.
Профсоюзы пытаются заставить правительство отступить от непопулярной политики.
Днем ранее массовые протесты добрались до Лувра, бастующие сотрудники заблокировали вход в музей, держа в руках транспаранты с надписью «Работать меньше, чтобы жить дольше».
Туристы не скрывали своей досады, но отнеслись к закрытию Лувра с пониманием.
⚠️ En raison d'un mouvement social interprofessionnel, le musée du Louvre n'est pas en mesure d’être ouvert pour le moment.— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 27, 2023
Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/o2v1PWm2ct
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.