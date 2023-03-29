Появились кадры стрельбы в школе в Нэшвилле, где погибли 6 человек

CentralAsia (CA) - Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушка с оружием зашла в школу в Нэшвилле (штат Теннесси) и открыла огонь по людям. Видео опубликовала местная полиция, передает Reuters.

Преступницей оказалась 28-летняя Одри Элизабет Хейл. Она подъехала к школе христиан-пресвитерианцев на своем автомобиле, взяла штурмовую винтовку и направилась в учебное заведение. Девушка ходила с автоматом по коридорам школы и открывала огонь по встречным людям.

В полиции США рассказали, что у стрелявшая наблюдалась у врача из-за «эмоционального расстройства».

В полиции не сообщили, каким «эмоциональным расстройством» страдала стрелявшая. Представитель полиции добавил, что стрелок идентифицировала себя как трансгендер.

По информации полиции, стрелявшая использовала два штурмовых оружия и пистолет. Перед стрельбой подозреваемая приобрела семь пистолетов в пяти оружейных магазинах в Нэшвилле на законных основаниях.

Стрельба в христианской школе Covenant в Нэшвилле произошла 27 марта. В результате нападения стрелок убила троих детей и троих взрослых, сообщалось также о пострадавших. Нападавшую убили при задержании. Президент США Джо Байден говорил, что у нее было два АК-47 (автомата Калашникова) и пистолет.