Ким Чен Ын приказал увеличить производство материалов для ядерного оружия

Ким Чен Ын даёт указания северокорейским учёным-ядерщикам / Фото ЦТАК

CentralAsia (CA) - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с высокопоставленными чиновниками и учёными государственного института по разработке ядерного оружия и потребовал от них увеличить производство радиоактивных материалов для создания ядерного оружия, сообщило северокорейское государственное информагентство ЦТАК.

На встрече лидер КНДР подчеркнул необходимость нарастить производство радиоактивных материалов для создания вооружения, чтобы достичь целей по расширению ядерного арсенала «в геометрической прогрессии», и поставил некие «важные задачи» перед ядерной промышленностью страны.

«На фотографиях, опубликованных ЦТАК, вероятно, можно увидеть новую небольшую тактическую боеголовку, которую разработали с целью подавить возможную оборону Южной Кореи», – сообщает Associated Press.

На плакатах возле боеголовок указано, что это оружие называется «Хвасан-31» (в переводе с корейского – «Вулкан-31»). Судя по всему, боеголовку могут установить на некоторые баллистические ракеты малой дальности, которые есть в распоряжении Северной Кореи, а также на крылатые ракеты и даже на подводный беспилотник с ядерным зарядом, который якобы способен вызывать радиоактивное цунами.

Ким Чен Ын также изучил планы ядерных контратак, разработанные правительством, а учёные рассказали ему о новейших системах ядерного оружия и прогрессе в технологиях по установке ядерных боеголовок на ракеты. Это может говорить о том, что КНДР планирует вскоре снова испытать атомную бомбу, заявили аналитики из южнокорейских институтов.

Заявление северокорейского лидера последовало за серией ракетных испытаний: только за март КНДР запустила семь ракет. Кроме того, в последнее время Ким Чен Ын всё чаще угрожает применить ядерное оружие против своих врагов, что лишь усиливает и без того высокую напряжённость в регионе.