Правительство Казахстана ушло в отставку

CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана перед началом первой сессии парламента VIII созыва ушло в отставку. Соответствующий указ президента подписан и опубликован на сайте Акорды.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан», в связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан перед вновь избранным мажилисом парламента Республики Казахстан постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

Ранее глава правительства Алихан Смаилов говорил, что кабмин готовится сложить свои полномочия перед вновь избранным мажилисом. До тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, все члены правительства будут исполнять свои обязанности.

«Кто будет новым премьер-министром – это решать президенту и мажилису. Естественно, мы будем готовы к любому повороту событий», - сказал Смаилов.

Правительство Алихана Смаилова было сформировано вскоре после январских событий и функционировало больше года. За это время произошли изменения как в составе кабинета министров, так и в его структуре.

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