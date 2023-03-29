Касым-Жомарт Токаев: Итоги этих выборов были непредсказуемы

Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии парламента VIII созыва.

CentralAsia (KZ) - В условиях высокой конкурентности итоги выборов 19 марта были непредсказуемыми, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии парламента VIII созыва. Он подчеркнул, что впервые в парламент прошла оппозиционная партия.

«В ходе электоральной кампании высказывалась конструктивная критика, прозвучали дельные инициативы. Мы обязательно проанализируем все значимые предложения. В условиях высокой конкурентности итоги этих выборов были непредсказуемы. Они показали, что наша страна сделала важный шаг к реальной многопартийности. Как глава государства, считаю, что новый состав мажилиса отражает весь спектр идеологических воззрений. Впервые в парламенте представлена партия, до этого долгое время находившаяся в оппозиции. Это стало возможным благодаря масштабным политическим реформам и либерализации законодательства, регулирующего регистрацию партий», – сказал президент.

По его словам, отныне партии будут идти в фарватере политических процессов, определяющих будущее нашей страны.

«Избрание депутатов по одномандатным округам открыло возможность для того, чтобы в мажилисе были представлены интересы различных социальных групп. Впервые за долгие годы в составе палаты появились депутаты, которые выдвинулись самостоятельно и сумели в острой конкурентной борьбе обойти претендентов от партий. Таким образом, в нашей стране значительно укрепились и вышли на совершенно новый уровень демократические традиции. Граждане воочию убедились, что всем политическим силам были представлены равные возможности», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстане 19 марта прошли парламентские выборы. Согласно новым правилам, Мажилис состоит из 98 депутатов (ранее было 107), избираемых по пропорциональной (партийные списки с 5-процентным заградительным барьером по общенациональному округу, 69 мест) и мажоритарной (одномандатные округа, 29 мест) избирательной системе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения