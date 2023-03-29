Токаев поручил принять закон по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов

Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии парламента VIII созыва

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил парламенту в ближайшее время принять закон, который позволит вернуть в страну незаконно выведенные активы.

«Одним из первых указов, который я подписал после переизбрания президентом, стал указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов. Правительство и Генеральная прокуратура уже подготовили отдельный законопроект. Прошу парламент в ближайшее время принять соответствующий закон. Эти средства – внутренний резерв нашей экономики, который должен быть направлен исключительно на развитие страны. Это касается в том числе и бюджетных расходов», – сказал президент на открытии первой сессии парламента VIII созыва.

Однако, по его словам, планирование и исполнение бюджета сегодня оставляет желать лучшего. Растут расходы на обслуживание госдолга, не снижаются трансферты из Национального фонда, сохраняются проблемы с эффективностью освоения бюджетов всех уровней. Поэтому стране нужна продуманная и сбалансированная бюджетная политика.

Президент заявил, что проект нового Бюджетного кодекса, который внесут в парламент в текущем году, должен быть направлен на решение данных вопросов.

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