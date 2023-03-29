В Украине создали первые три ударные роты беспилотников

CentralAsia (CA) - В Украине уже готовы к бою первые три ударные роты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. Генштаб Украины анонсировал создание первых в мире ударных рот БПЛА 27 января.

«Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Starlinkи. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот армии дронов приобрели частные доноры»,— написал Федоров в своем Telegram-канале.

БПЛА будут выполнять разведывательные и ударные миссии: наводить артиллерию, обеспечивать максимальную эффективность во время городских боев и сохранять жизнь, сообщает министр.

«Пикапы понадобятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых. Starlinkи — бесперебойная связь на поле боя»,— рассказал Михаил Федоров. Продолжаем развивать армию дронов вместе с Генштабом, Госспецсвязи, Минобороны и проектом президента Владимира Зеленского UNITED24, заявил он.

Генштаб Украины анонсировал создание первых в мире ударных рот БПЛА 27 января.