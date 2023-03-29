Байден прокомментировал планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден заявил, что заявления о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии вызывают беспокойства, передает CNN.

«Это опасные разговоры, и это вызывает беспокойство», — сказал Байден журналистам в Белом доме.

Президент добавил, что «они пока не сделали этого, только если это не произошло, пока я был в самолете».

25 марта президент Владимир Путин заявил о планах России разместить ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, хранилище для российского ядерного оружия в стране достроят к 1 июля. Путин пояснял, что решение принято планов Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Совет Безопасности ООН анонсировал проведение заседания по этому поводу, оно должно пройти 28 или 29 марта.