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Байден прокомментировал планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Предыстория: Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие, - Путин

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден заявил, что заявления о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии вызывают беспокойства, передает CNN.

«Это опасные разговоры, и это вызывает беспокойство», — сказал Байден журналистам в Белом доме.

Президент добавил, что «они пока не сделали этого, только если это не произошло, пока я был в самолете».

25 марта президент Владимир Путин заявил о планах России разместить ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, хранилище для российского ядерного оружия в стране достроят к 1 июля. Путин пояснял, что решение принято планов Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Совет Безопасности ООН анонсировал проведение заседания по этому поводу, оно должно пройти 28 или 29 марта.

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