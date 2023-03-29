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Турция впервые провела морские учения со стрельбой крылатыми ракетами с беспилотника. Видео

CentralAsia (CA) -  Турция впервые провела морские учения, на которых стрельба крылатыми ракетами производилась с беспилотника. Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир в Твиттере.

«Мы продолжаем добавлять новые возможности нашим беспилотным морским аппаратам. Стрельбы твердотопливной крылатой ракетой KUZGUN были впервые проведены с MARLIN, управляемые боеприпасы были впервые выпущены из боевого морского дрона», – написал Демир.

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