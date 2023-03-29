Турция впервые провела морские учения со стрельбой крылатыми ракетами с беспилотника. Видео

CentralAsia (CA) - Турция впервые провела морские учения, на которых стрельба крылатыми ракетами производилась с беспилотника. Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир в Твиттере.

«Мы продолжаем добавлять новые возможности нашим беспилотным морским аппаратам. Стрельбы твердотопливной крылатой ракетой KUZGUN были впервые проведены с MARLIN, управляемые боеприпасы были впервые выпущены из боевого морского дрона», – написал Демир.

İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz.



MARLİN’den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA’dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti.



Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız! @aselsan@sefineofficial @SageTubitak pic.twitter.com/mqDaMW5ETC — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 28, 2023