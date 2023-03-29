Турция впервые провела морские учения со стрельбой крылатыми ракетами с беспилотника. Видео

- Азия и мир, политика
- 12:01, 29 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Турция впервые провела морские учения, на которых стрельба крылатыми ракетами производилась с беспилотника. Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир в Твиттере.
«Мы продолжаем добавлять новые возможности нашим беспилотным морским аппаратам. Стрельбы твердотопливной крылатой ракетой KUZGUN были впервые проведены с MARLIN, управляемые боеприпасы были впервые выпущены из боевого морского дрона», – написал Демир.
İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 28, 2023
MARLİN’den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA’dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti.
Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız! @aselsan@sefineofficial @SageTubitak pic.twitter.com/mqDaMW5ETC