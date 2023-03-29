Талибы арестовали основателя проекта по развитию школ для афганских девочек

CentralAsia (CA) - Основатель проекта Pen Path по развитию школ для афганских девочек Матиулла Веса арестован боевиками радикального движения «Талибан» в Кабуле. Об этом сообщает Миссия ООН в Афганистане на своей странице в Twitter 28 марта.

Веса был арестован 27 марта. Миссия призвала талибов сообщить местонахождение активиста, причины его ареста и обеспечить ему доступ к юристам и контакт с семьей.

Брат Весы Самиулла подтвердил его арест. Он рассказал, что боевики задержали его возле мечети после молитвы в понедельник вечером. «Матиулла закончил свою молитву и вышел из мечети, когда его остановили какие-то люди на двух машинах. Когда Матиулла потребовал их удостоверения личности, они избили его и силой увезли», — сообщил Самиулла Веса.

Pen Path, организация, основанная Матиуллой, проводит кампании по развитию школ для афганских девочек и распространяет книги в сельской местности.

После запрета на школьное обучение девочек старше 12 лет, который талибы де-факто ввели после захвата власти в Афганистане в августе 2021 года, Веса продолжал посещать отдаленные районы, чтобы заручиться поддержкой местных жителей и продолжать свой проект.

«Мы считаем часы, минуты и секунды до открытия школ для девочек. Ущерб, который наносит закрытие школ [для девочек старше 12 лет], необратим и неоспорим», — написал он в Twitter на прошлой неделе, когда в Афганистане начался новый учебный год.

Талибы с момента прихода к власти последовательно ограничивают права женщин. Лидеры радикального движения неоднократно заявляли, что откроют школы для девочек, как только будут выполнены определенные условия. В частности, они говорят, что им не хватает средств и времени, чтобы переделать учебный план в соответствии с исламскими принципами.