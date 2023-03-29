Ерлан Кошанов вновь избран председателем мажилиса Казахстана

Ерлан Кошанов

CentralAsia (KZ) - Глава партии Amanat Ерлан Кошанов вновь избран председателем мажилиса парламента Казахстана. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. Заместителями председателя мажилиса стали депутаты Альберт Рау и Дания Еспаева, передает Informburo.kz.

На пост председателя мажилиса был выдвинут лишь один кандидат. Других предложений по кандидатам на пост председателя не поступило.

«Сегодня президент страны Касым-Жомарт Токаев задал чёткие ориентиры нашей работы. Теперь наша общая задача – качественно и своевременно законодательно обеспечить реализацию озвученных инициатив. У нас для этого есть все ресурсы, главное – доверие народа», – сказал Ерлан Кошанов.

60-летний Ерлан Кошанов возглавлял нижнюю палату парламента РК с 1 февраля 2022 года. 26 апреля 2022 года стал председателем партии Amanat. Ранее занимал пост руководителя Администрации президента, был акимом Карагандинской области, руководителем канцелярии премьер-министра РК.

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