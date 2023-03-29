В Казахстане ожидаются дожди, снег и морозы до -22 градусов

CentralAsia (KZ) - В последних числах марта и в первый день апреля на территории Казахстана ожидается неустойчивая погода с дождями, снегопадами и понижением температуры, сообщает «Казгидромет».

На большую часть страны окажет влияние южный циклон с активными фронтальными разделами. Он принесёт с собой дожди, а на севере Казахстана пройдёт снег. 31 марта и 1 апреля на западе страны ожидается сильный дождь, 30-31 марта осадки выпадут в восточных и южных регионах, а на юго-востоке Казахстана с 30 марта по 1 апреля ожидаются сильный дождь и снег.

«С 31 марта, с вторжением северо-западного антициклона, прогнозируется прекращение осадков в северной половине и понижение температуры воздуха на большей части республики. На западе понижение температуры воздуха ночью до +2...+7°C, днём до +7...+15°C, на севере, северо-западе и в центре страны ожидается понижение температурного фона ночью до -7...-13°C, днём до -2°C...+3°C, на востоке ночью до -10...-22°C, днём -5°C...+3°C, в южных регионах ночью до 0...+5°C, днём до +3...+13°C», – говорится в сообщении синоптиков.

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