экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане за сутки зарегистрировали 95 случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 95 случаев коронавирусной инфекции и 8 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных исходов не зафиксировано.

Всего зарегистрировано 1 409 691 случай КВИ+ и 90 943 случая КВИ-.

На 29 марта лечение получают 1 713 человека (1 536 КВИ+ и 177 КВИ-), из них в стационарах находятся 168 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 545. В тяжелом состоянии – четверо заболевших, в состоянии крайней степени тяжести – двое, на аппаратах ИВЛ – трое пациентов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com