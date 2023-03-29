В Казахстане за сутки зарегистрировали 95 случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 95 случаев коронавирусной инфекции и 8 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных исходов не зафиксировано.

Всего зарегистрировано 1 409 691 случай КВИ+ и 90 943 случая КВИ-.

На 29 марта лечение получают 1 713 человека (1 536 КВИ+ и 177 КВИ-), из них в стационарах находятся 168 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 545. В тяжелом состоянии – четверо заболевших, в состоянии крайней степени тяжести – двое, на аппаратах ИВЛ – трое пациентов.

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