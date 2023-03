The Hill: Байден выделит $690 млн на поддержку иностранных СМИ и демократических реформ

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден в среду выступит на втором «Саммите за демократию» под руководством США, которое стремится укрепить единство демократических правительств мира на фоне войны в Украине, сообщает The Hill со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного представителя администрации, Байден собирается объявить о выделении до 690 млн долларов на финансирование президентской инициативы своей администрации по демократическому обновлению. Деньги будут распределены по всему миру, чтобы помочь бороться с коррупцией, поддержать свободные и независимые организации СМИ и защитить свободные и честные выборы.

Как пишет издание, еще одной важной темой саммита на этой неделе будет работа по обеспечению использования технологий на благо демократии. Байден в понедельник подписал распоряжение, запрещающее использование коммерческого шпионского ПО, которое представляет угрозу безопасности правительства США или может быть использовано иностранцами не по назначению.

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что саммит призван осветить «критическую проблему нашего времени».

«Как сказал президент Байден, в настоящее время мы находимся в переломном моменте, когда речь заходит о будущем демократии как в Соединенных Штатах, так и во всем мире», — сказал чиновник. «Когда президент вступил в должность, он сказал, что определяющий вопрос на данный момент заключается в том, смогут ли демократии помочь своему народу».

Саммит неофициально стартовал во вторник, известно, что в рамках саммита Байден встретится с лидерами Коста-Рики, Нидерландов, Южной Кореи и Замбии, которые участвуют в мероприятии.

Администрация Байдена провела первый саммит в конце 2021 года в рамках более широких усилий президента по укреплению демократии во всем мире и борьбе с влиянием авторитарных стран, таких как Россия и Китай, пишет The Hill.

С тех пор интенсивность пандемии COVID-19 пошла на убыль, и Россия вторглась в Украину.

Усилия администрации Байдена по объединению демократий в поддержку Украины стали кульминацией внешней политики прошлого года, и, вероятно, об этом будут часто упоминать во время саммита на этой неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите виртуально во второй половине дня в среду.

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин ранее в этом месяце провели переговоры на фоне опасений США, что Китай может оказать поддержку России в ее военных действиях.

Саммит на этой неделе также проходит на фоне опасений по поводу того, не отступят ли некоторые союзники США от шагов, направленных на ослабление демократических институтов.

Например, представители администрации Байдена выразили тревогу в связи с предложением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху предоставить законодателям больший контроль над высшим судом страны. Нетаньяху согласился приостановить судебные реформы перед лицом массовых протестов на этой неделе.

В феврале в Мексике был принят закон, который, по словам критиков, ослабил агентство, помогающее проводить и контролировать выборы в стране.

А в Бразилии в январе сторонники бывшего президента Жаира Болсонару штурмовали здания федерального правительства после того, как он потерпел поражение на выборах в стране в прошлом году.

Источник: перевод статьи The Hill «Biden to announce funding to bolster democracy globally at second US-led summit».