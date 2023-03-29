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Президент Сердар Бердымухамедов посетит Таджикистан
Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) -  В Таджикистане с официальным визитом ожидают президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Как сообщили «Азия-Плюс» в пресс-службе президента РТ, визит намечен на 10-11 апреля.

По данным пресс-службы в рамках приезда Бердымухамедов проведет ряд двухсторонних встреч с представителями власти для обсуждения перспектив сотрудничества двух стран в разных сферах.

Другие подробности визита не сообщаются.

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