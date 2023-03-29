Президент Сердар Бердымухамедов посетит Таджикистан
- Туркменистан, политика
- 17:48, 29 марта 2023
- Просмотров: 400
Сердар Бердымухамедов
CentralAsia (TM) - В Таджикистане с официальным визитом ожидают президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Как сообщили «Азия-Плюс» в пресс-службе президента РТ, визит намечен на 10-11 апреля.
По данным пресс-службы в рамках приезда Бердымухамедов проведет ряд двухсторонних встреч с представителями власти для обсуждения перспектив сотрудничества двух стран в разных сферах.
Другие подробности визита не сообщаются.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.