Президент Сердар Бердымухамедов посетит Таджикистан

Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - В Таджикистане с официальным визитом ожидают президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Как сообщили «Азия-Плюс» в пресс-службе президента РТ, визит намечен на 10-11 апреля.

По данным пресс-службы в рамках приезда Бердымухамедов проведет ряд двухсторонних встреч с представителями власти для обсуждения перспектив сотрудничества двух стран в разных сферах.

Другие подробности визита не сообщаются.