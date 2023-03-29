МИД КНР: о возможной встрече Зеленского и Си информации нет
- Азия и мир, политика
- 17:51, 29 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Китай поддерживает общение со всеми сторонами по теме военных действий в Украине, в том числе с Киевом, заявила представитель МИД КНР Мао Нин. Так она прокомментировала готовность Владимира Зеленского встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Что касается конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить»,— рассказала Мао Нин на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
В интервью AP Зеленский заявил о готовности принять в Украине председателя КНР. 25 марта он также запросил с ним переговоры. Financial Times сообщала, что Евросоюз пытается склонить Си Цзиньпина к переговорам с президентом Украины.
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