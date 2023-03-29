МИД КНР: о возможной встрече Зеленского и Си информации нет

CentralAsia (CA) - Китай поддерживает общение со всеми сторонами по теме военных действий в Украине, в том числе с Киевом, заявила представитель МИД КНР Мао Нин. Так она прокомментировала готовность Владимира Зеленского встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Что касается конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить»,— рассказала Мао Нин на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

В интервью AP Зеленский заявил о готовности принять в Украине председателя КНР. 25 марта он также запросил с ним переговоры. Financial Times сообщала, что Евросоюз пытается склонить Си Цзиньпина к переговорам с президентом Украины.