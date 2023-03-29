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Токаев: Партия Amanat имеет право предложить кандидатуру на пост премьер-министра
// Акорда.

CentralAsia (KZ) -  Партия Amanat вправе предложить свою кандидатуру на пост главы правительства, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии парламента.

«Я говорил о том, что одержавшая победу на выборах партия имеет право предложить главе государства кандидатуру на пост премьер-министра. Таким образом эта партия примет на себя политическую ответственность, что ещё раз подтверждает формулу «сильный президент – влиятельный парламент – подотчётное правительство». Новому правительству предстоит реализовать ряд социально-экономических реформ. В будущем целесообразно предусмотреть привлечение представителей различных политических партий на руководящие должности в правительстве и акиматах», – сказал президент.

Он предложил политическим партиям сформировать кадровый резерв, что позволит придать новый импульс взаимодействию между представительной и исполнительной властью.

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