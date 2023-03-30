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Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть Турцию в войну против России
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть его страну в войну против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Ahaber.

«Если бы не наши усилия за последние два года, то «западный клуб» втянул бы Турцию в войну против России. Пока мы здесь, мы не допустим этого»,— сказал Эрдоган.

Президент добавил, что страна по-прежнему собирается быть посредником между Россией и Украиной. «Определенно надеюсь, что ситуация между Россией и Украиной закончится при серьезном и решительном посредничестве»,— сказал он.

Президентские и парламентские выборы в Турции назначены на 14 мая. Главным соперником Эрдогана станет единый кандидат от турецкой оппозиции председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

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