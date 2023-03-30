Король Карл III совершил первый заграничный визит в Германию. Фото

Король Великобритании Карл III и его жена Камилла (в центре)

CentralAsia (CA) - Король Великобритании Карл III прибыл в Берлин вместе с женой королевой-консортом Камиллой с первым зарубежным визитом после восхождения на престол, передает Reuters. В то же время в качестве члена королевской семьи он ранее посещал Германию 40 раз.

После прилета в Берлин Карл III с супругой отправились к Бранденбургским воротам, где их встретил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер со своей женой Эльке Бюденбендер. Оркестр вооруженных сил Германии исполнил гимны двух государств, после чего участники церемонии прошли вдоль линии почетного караула.

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«Это большая радость — иметь возможность продолжать углублять давнюю дружбу между нашими народами», — отметили в совместном заявлении британский монарх и его супруга.

Штайнмайер в свою очередь сообщил, что Европа и Германия хотят «тесных и дружеских отношений с Соединенным Королевством даже после Brexit», передает Reuters.

После церемонии Карл III и Камилла отправились на банкет в резиденции президента ФРГ во дворце Бельвю. Мероприятие, в частности, посетили бывший канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, передает Sky News.

В ходе трехдневного визита в Германию Карл III помимо Берлина планирует посетить города Гамбург и Бранденбург. Изначально британский монарх должен был совершить свой первый государственный визит в Париж, но его перенесли в связи с протестами против пенсионной реформы во Франции.