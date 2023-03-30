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Почти 90 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Казахстане
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 88 случаев коронавирусной инфекции и три случая пневмонии. Летальных исходов не зафиксировано.

Всего зарегистрировано 1 409 779 случаев КВИ+ и 90 946 случаев КВИ-.

На 30 марта лечение продолжают получать 1 715 человек (1 537 КВИ+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находятся 165 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 550 человек. Из общего числа заболевших в тяжелом состоянии – четыре человека, в состоянии крайней степени тяжести – двое, на аппаратах ИВЛ – трое.

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