Почти 90 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Казахстане

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 88 случаев коронавирусной инфекции и три случая пневмонии. Летальных исходов не зафиксировано.

Всего зарегистрировано 1 409 779 случаев КВИ+ и 90 946 случаев КВИ-.

На 30 марта лечение продолжают получать 1 715 человек (1 537 КВИ+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находятся 165 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 550 человек. Из общего числа заболевших в тяжелом состоянии – четыре человека, в состоянии крайней степени тяжести – двое, на аппаратах ИВЛ – трое.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения