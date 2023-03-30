Илон Маск, сооснователь Apple и больше тысячи экспертов призвали приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта

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CentralAsia (CA) - Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, один из основателей Apple Стив Возняк и больше тысячи экспертов подписали открытое письмо с призывом приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта (ИИ). Текст письма опубликовал Институт будущего жизни (Future of Life Institute).

Авторы письма призвали разработчиков искусственного интеллекта немедленно приостановить минимум на полгода обучение систем более мощных, чем GPT-4 от компании OpenAI. Эксперты и руководители отрасли, подписавшие письмо, считают, что обучение нужно остановить, пока не появятся общие протоколы безопасности. По их мнению, если обучение не получится остановить быстро, то власти «должны вмешаться и ввести мораторий».

Авторы письма считают, что даже создатели «мощных цифровых разумов» не могут контролировать их, а современные системы искусственного интеллекта начинают конкурировать с человеком. По мнению авторов, потенциальные риски для общества и цивилизации в целом заключаются в том, что когда системы на основе искусственного интеллекта могут вступить в конкуренцию с людьми - это может привести к экономическим и политическим взрывам.

В обращении приводятся четыре главные вопроса, которые, по словам авторов, должно задать себе человечество:

«Должны ли мы позволять машинам запрудить наши информационные каналы пропагандой и ложью?»;

«Должны ли мы отдать на откуп автоматам всю работу, в том числе ту, что приносит людям удовольствие?»;

«Должны ли мы развивать разум нечеловеческого происхождения, который в будущем может нас превзойти по численности и интеллектуальным способностям, сделать нас неполноценными и нас заместить?»;

«Должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией?».

В письме подчёркивается, что мощные ИИ-системы должны разрабатываться только после того, как человечество будет уверено в позитивных последствиях такого развития и в том, что связанные с ними риски будут управляемыми.

«Обширные исследования показали, что подобные системы с искусственным интеллектом, которые конкурируют с человеком, могут представлять серьезную опасность для всего человечества» — говорится в письме.