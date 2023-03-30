Правящая партия Казахстана «Аманат» предложила кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьера

Алихан Смаилов

CentralAsia (KZ) - Председатель мажилиса (парламент Казахстана), глава правящей партиии «Аманат» Ерлан Кошанов на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра, сообщает пресс-служба казахстанского лидера, сообщается на сайте Акорды.

Смаилов был назначен на должность премьер-министра в январе прошлого года. На данный момент он исполняет обязанности премьера.

«В соответствии с действующим законодательством в ближайшее время глава государства обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в Мажилисе», — говорится в сообщении.

Ранее, 29 марта в своем выступлении на открытии первой сессии парламента VIII созыва Токаев сообщил, что победившая на парламентских выборах партия «Аманат» сможет предложить президенту кандидатуру на должность премьер-министра.

«Таким образом эта партия примет на себя политическую ответственность, что еще раз подтверждает формулу «сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство», - сказал он, выступая с обращением перед обеими палатами парламента.

В Казахстане 19 марта прошли парламентские выборы.

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