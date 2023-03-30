Алихан Смаилов сохранил пост премьер-министра Казахстана

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

CentralAsia (KZ) - Алихан Смаилов остался в должности премьер-министра Казахстана, соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

29 марта правительство сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Сегодня, 30 марта председатель партии Amanat и спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил президенту кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра.

Токаев, выступая в мажилисе, также предложил на пост премьера республики кандидатуру Смаилова.

Лидеры фракций кандидатуру Смаилова поддержали, против выступила только ОСДП. В целом из 97 депутатов за проголосовали 82, против - 7, воздержались - 8.

Смаилов возглавляет кабинет министров с прошлого года.

Биография Алихана Смаилова

Смаилов Алихан Асханович родился в 1972 году в Алматы.

В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности «прикладная математика», в 1996 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК, присуждена степень магистра государственного управления.

В 1993-1999 годах работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде «А-Инвест»; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственным инспектором Администрации Президента.

В 1999-2003 годах - председатель Агентства по статистике.

В 2003-2006 годах - вице-министр иностранных дел, председатель правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

В 2006-2009 годах - вице-министр финансов, президент НХ «КазАгро».

В 2009-2014 годах - председатель Агентства по статистике.

В 2014-2015 годах - председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики.

В 2015-2018 годах - помощник президента.

С сентября 2018 по февраль 2019 года - министр финансов.

25 февраля 2019 года Указом президента назначен первым заместителем премьер-министра - министром финансов. 18 января 2021 года Указом президента переназначен на данную должность.

11 января 2022 года Указом президента Алихан Смаилов назначен на должность премьер-министра.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения