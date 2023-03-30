Как в Казахстане будут устранять дефицит топлива

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CentralAsia (KZ) - В первом квартале производство бензина и дизельного топлива в Казахстане превысило плановые показатели. Но в некоторых регионах страны все же наблюдается нехватка ГСМ, сообщает Newshub.

Как сообщил на совещании министр энергетики Болат Акчулаков, в I квартале этого года производство бензина, дизтоплива и сжиженного газа превысило показатели утвержденного плана Минэнерго. В частности, запасы дизтоплива с 1 января по 1 марта увеличены с 241 до 326 тыс. тонн. В настоящее время горюче-смазочные материалы в приоритетном порядке направляются производителям сельскохозяйственных товаров для проведения посевных работ, а затем автозаправочным станциям и социально-значимым предприятиям.

Ранее сообщалось, что в этом году на проведение весенне-полевых работ будет выделено 413 тыс. тонн дизтоплива, стоимостью 222 тыс. тенге ($496) за тонну с НПЗ. Поставки должны были начаться с февраля. Предполагается, что с учетом расходов на доставку, конечная стоимость горючего для казахстанских аграриев будет на 15-20% дешевле рыночных цен.

В прошлом году государство по льготной цене выделило 400 тыс. тонн дизтоплива на проведение весенне-полевых работ, которые прошли без особых эксцессов. Однако к началу осеннего урожая в стране произошел дефицит дизтоплива. Уже в августе возникли ограничения на реализацию топлива.

В национальной компании «КазМунайГаз», которая контролирует три крупнейшие НПЗ, тогда заявили, что дефицит произошел из-за вывоза дизтоплива транзитным транспортом и жителями приграничных районов соседних стран. Так как стоимость дизтоплива в Казахстане ниже, чем в России, Кыргызстане и Узбекистане.

Похоже, что в этом году дефицит топливо произойдет уже весной. По словам министра энергетики, сейчас в некоторых регионах страны наблюдаются перебои с наличием топлива, связанные с чрезмерно высоким уровнем потребления.

По данным Минэнерго, потребление топлива в республике растет ежегодно. За 2017-2022 годы спрос на бензин на внутреннем рынке вырос на 19%, с 4,1 млн до 4,9 млн тонн. Производство бензина за этот же период увеличилось на 70%, с 2,9 млн до 5 млн тонн. Выпуск продукции увеличился благодаря модернизации трех действующих крупных НПЗ страны.

При этом потребление дизтопливо за 2017-2022 годы выросло на 18%, с 4,7 млн до 5,5 млн тонн. А производство этой продукции увеличилось на 32,5%, с 3,9 млн до 5,2 млн тонн.

Если с 2019 года по бензину республика начала покрывать внутреннее потребление за счет собственного производства, то по дизтопливу - рост потребления всегда опережал рост производства. В прошлом году, к примеру, при внутреннем спросе в 5,5 млн тонн, в стране было произведено 5,2 млн тонн дизтоплива.

При этом в 2023 году, по прогнозу Минэнерго, как по бензину, так и дизтопливу спрос превысит предложение, примерно, на 188 тыс. тонн и 668 тыс. тонн, соответственно. И Казахстану, видимо, придется импортировать такое количество бензина и дизтоплива.

Недавно, Болат Акчулаков сообщил, что, если топлива будет не хватать, то «мы будем его импортировать».

«В принципе запасы мы собрали, надеемся пройти этот сезон достаточно удачно. План Б у нас есть - это импорт. Мы договорились с Российской Федерацией на поставку до 850 тыс. дизельного топлива в этом году», - рассказал он журналистам.

Одной из причин нехватки топлива в стране могут стать плановые остановки на ремонт всех трех крупных НПЗ страны.

Тем временем, российским производителям, которые лишились большого количества своих покупателей, после того, как страны Евросоюза и G7 ввели запрет на импорт российских нефтепродуктов, было бы весьма выгодно перенаправить часть своих объемов на казахстанский рынок.

Цены на топливо в России выше, чем в Казахстане. Но российские компании, похоже, все же нашли способ заработать на экспорте ГСМ на казахстанский рынок.

Как передает Reuters, Лукойл, крупнейшая частная нефтяная компания России, планирует предложить казахстанским продавцам топлива франчайзинговую схему и поставлять им бензин из России и Казахстана.

Лукойл встретился с Казахстанской топливной ассоциацией 13 марта на площадке, спонсируемой Министерством энергетики РК, сообщает агентство со ссылкой на источник, присутствовавший на встрече. «Обсуждено количество АЗС в сети и возможные регионы (работы)», - отметил собеседник издания.

Пока непонятно, как Лукойл будет обеспечивать АЗС нефтепродуктами. Лучшим вариантом для российской компании было бы поставлять на рынок премиальные сорта бензина, которые можно реализовать по более высоким ценам, считают трейдеры. Предложение Лукойла будет более интересно для малых и средних розничных сетей, так как крупные ритейлеры получают топливо от крупных казахстанских поставщиков по более низким ценам, добавил источник в розничной сети.

По данным Reuters, сегодня крупнейшими сетями розничной продажи топлива являются Qazaq oil (ранее принадлежавшая КМГ) с 374 станциями, Helios - 282, Sinooil - 198 и российская Газпром нефть - 78.

На данный момент Газпром нефть - единственная российская нефтяная компания, имеющая АЗС в Казахстане. Они в основном снабжаются топливом казахстанского производства. При этом небольшие объемы бензина и дизтоплива поставляются с Омского НПЗ компании в России.

Согласно анализу Агентства по защите и развитию конкуренции РК, проведенному в прошлом году, на рынке нефтепродуктов доминирующее положение занимают КМГ, а также компании «Petrosun» и «Petrostar».

АИ- 92: доля Petrosun - 58,7%, КМГ - 32,6%.

АИ- 95: Petrosun - 47,3%, КМГ - 24,1%, Petrostar - 16.5%.

Дизтопливо: Petrosun - 51,1%, КМГ - 29,9%.

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