Казахстан вводит запрет на экспорт нефтепродуктов на 21 месяц

CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана вводят запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов с территории страны за пределы Евразийского экономического союза.

В соответствии с приказом министра энергетики Казахстана запрет будет действовать с 8 апреля текущего года до 31 декабря 2024 года.

В список запрещенных или ограниченных к экспорту нефтепродуктов включены:

- легкие дистилляты (бензин);

- авиакеросины;

- дизельное топливо;

- газойли (один видов дешевого дизельного топлива);

- битум нефтяной.

Причины принятия такого решения в сообщении Минэнерго РК не указываются.

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