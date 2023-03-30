Глава Минэнерго Украины призвал мировые энергетические компании поделиться прибылью в $200 млрд

Герман Галущенко

CentralAsia (CA) - Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что крупные международные энергетические компании, которым удалось нарастить прибыль из-за скачков цен в ходе украинского конфликта, должны направить часть этой прибыли на восстановление энергетической инфраструктуры страны, сообщает Politico.

«Многие энергетические компании получают огромную сверхприбыль из-за войны. По нашим оценкам, это более чем $200 млрд. Они получают эти деньги из-за войны, потому что мы воюем. Я думаю, было бы справедливо разделить эти деньги с Украиной, чтобы помочь нам восстановить энергетическую инфраструктуру»,— сказал Галущенко.

Как уточняет Politico, приведенная украинским министром цифра $200 млрд часто упоминается в качестве прибыли за 2022 год пяти ведущих энергетических компаний, среди которых — британские Shell и BP, американские Chevron и ExxonMobil и французская Total. В начале февраля CNN писал, что эти компании за прошедший год получили рекордную прибыль $199,3 млрд.

Галущенко отметил, что литовская компания Ignitis Group уже объявила о готовности направить около 10% своей прибыли на помощь в восстановлении Украины. Он призвал остальные международные компании последовать ее примеру.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на восстановление страны, в том числе ее энергетической инфраструктуры, после окончания военных действий потребуется более $1 трлн. В Международном валютном фонде считают, что для восстановления украинской инфраструктуры может потребоваться $5 млрд ежемесячно. По информации Politico, страны Евросоюза решили направлять на восстановление Украины прибыль от замороженных активов Банка России.