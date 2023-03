ISW: Войска РФ продвинулись в Бахмуте и под Авдеевкой (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - В американской Институте изучения войны (Institute for the Study of War) проанализировали ситуацию в Бахмуте и под Авдеевкой Донецкой области на основе кадров с установленной геолокацией.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 и 29 марта, показывают, что российские войска продвигались в южном и юго-западном Бахмуте.

На опубликованных 29 марта кадрах с геолокацией видно, что российские войска, вероятно, продвинулись к северу от Водяного (8 км к юго-западу от Авдеевки) и в Веселом (7 км к северо-востоку от Авдеевки).