ISW: Войска РФ продвинулись в Бахмуте и под Авдеевкой (карта военных действий в Украине)
- Азия и мир, политика
- 14:02, 30 марта 2023
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CentralAsia (CA) - В американской Институте изучения войны (Institute for the Study of War) проанализировали ситуацию в Бахмуте и под Авдеевкой Донецкой области на основе кадров с установленной геолокацией.
Геолокационные кадры, опубликованные 28 и 29 марта, показывают, что российские войска продвигались в южном и юго-западном Бахмуте.
На опубликованных 29 марта кадрах с геолокацией видно, что российские войска, вероятно, продвинулись к северу от Водяного (8 км к юго-западу от Авдеевки) и в Веселом (7 км к северо-востоку от Авдеевки).
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